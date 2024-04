Affari Tuoi, l'ultima puntata si avvicina: ecco quale programma prenderà il suo posto

Martedì 30 Aprile 2024, 08:35

Quel che è certo è che Affari Tuoi, sotto la conduzione di Amadeus su Rai 1, è praticamente giunto al termine. L'addio del conduttore degli ultimi cinque festival di Sanremo alla Rai rappresenta anche l'addio alla conduzione del gioco dei pacchi. Un fenomeno italiano e televisivo che ogni sera conta davanti alla televisione milioni di telespettatori. Tutti pronti per tentare la fortuna, scegliendo il pacco giusto ed eludendo il perfido dottore. Consideriamo che attualmente Affari Tuoi è in assoluto il prodotto di punta che c'è a Viale Mazzini. In particolare, per la fine della messa in onda dovrebbero restare quattro settimane. Questo, prima che Affari Tuoi lasci il passo ad altro, così come ogni anno avviene nell'alternanza tra palinsesti estivi ed invernali. La chiusura di tutti i programmi stagionali di Rai 1 è stata decisa entro venerdì 31 maggio, ma Amadeus con Affari Tuoi dovrebbe salutare tutto il suo affezionatissimo pubblico il primo Maggio. Sul programma che andrà in onda al posto di Affari Tuoi, la risposta appare certa: toccherà a Techetechetè, che sarà trasmesso ogni giorno, sette giorni su sette, da lunedì alla domenica compresi. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



