La rappresentante di lista, testo e significato di Amare: la canzone in gara a Sanremo 2021

Questa sera a Sanremo 2021 si esibirà anche la band La rappresentante di lista: il debutto del gruppo avviene a distanza di un anno dalla loro prima apparizione sul palco dell'Ariston, dove si sono esibiti lo scorso anno. L'occasione era comunque il Festival di Sanremo, ma hanno suonato nella serata delle cover, insieme a Rancore. In quell'occasione il rapper romano decise di portare - con i La rappresentante di lista - il brano Luce di Elisa. Con la canzone amare, la band fondata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è pronta per prendere parte alla gara: di seguito il testo e il significato della canzone.

Significato della canzone

La canzone Amare porta una vera e propria esplosione di immagini e suoni nella testa di chi ascolta: ancora una volta il tema del brano si è orientato verso l'amore, ma in maniera del tutto inedita. C'è un vero e proprio insieme di sensazioni forte e - talvolta - anche negative: «Amare senza avere tanto Urlare dopo avere pianto Parlare senza dire niente Come il sole, mi consolerà Amare senza avere tanto Urlare dopo avere pianto», così il testo di Amare. Corpi, calore e fuoco sono come una costante nel brano, dove l'ascoltatore è coinvolto in prima persona nell'intensità del ritornello.

Testo di Amare - La rappresentante di lista

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male

