Ricostruito il volto di Shanidar, una donna Neanderthal di 40 anni: il documentario su Netflix

Venerdì 3 Maggio 2024, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 13:59

Dopo nove mesi di meticoloso lavoro, un team di studiosi inglesi ha completato la ricostruzione del volto di una donna Neanderthal, che presenta sopracciglia spesse, un naso piatto e un mento poco pronunciato. Questa scoperta è stata diffusa dai media britannici e riguarda un individuo noto come Shanidar Z, trovato nel 2018 in una grotta del Kurdistan iracheno. All'età di circa quaranta anni, il corpo della donna era stato sepolto in modo curato all'interno di un burrone nella grotta, con la mano sinistra piegata sotto la testa e una roccia posizionata dietro il capo, forse usata come cuscino. Gli scienziati hanno assemblato il cranio a partire da 200 frammenti ossei e hanno utilizzato i contorni del viso per guidare una ricostruzione accurata, permettendo così di immaginare il suo possibile aspetto. La straordinaria ricostruzione è stata documentata nel nuovo film "Secrets of the Neanderthals", prodotto dalla BBC per Netflix. Il documentario presenta anche la dottoressa Emma Pomeroy, paleoantropologa e professoressa associata presso il dipartimento di archeologia dell'Università di Cambridge, che ha diretto gli scavi che hanno portato alla scoperta dello scheletro.