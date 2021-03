Elodie perde un orecchino dopo aver sceso le scale: «Scusatemi, sono un po' buffa»

Incanta tutti Elodie scendendo lentamente le scale del teatro Ariston durante la seconda puntata del 71esimo festival della canzone italiana, ma dopo pochi istanti, un piccolo momento di imbarazzo aumenta la tensione della diretta per la cantante romana: un orecchino le cade in terra d'improvviso. «Sono un po' buffa» dice Elodie per sdrammatizzare il disagio per il piccolo incidente.

È la prima volta che Elodie solca un palco nei panni di conduttrice, dopo aver conquistato il pubblico sanremese, negli scorsi anni, come straordinaria interprete. Ma la sua eleganza, al contrario, non è certo una novità all'Ariston. L'anno scorso nelle performance di "Andromeda" aveva riscontrato un grande successo con i suoi outfit firmati Versace. E quest'anno per il suo nuovo ruolo al festival di Sanremo 2021, ha scelto un abito rosso sfavillante e capelli raccolti. «L'abito è molto pesante», dice Elodie, la fisicità statuaria esaltata dal vestito di strass rossi dal profondo spacco laterale. «Sono felicissima, molto orgogliosa di essere qui», aggiunge la cantante co-conduttrice della seconda serata del festival.

Ultimo aggiornamento: 22:39

