Sanremo 2021, il primo Festival post-Covid

Sanremo 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo, un mese dopo rispetto all'anno precedente a causa della pandemia da Covid 19. L'annuncio è stato dato da Amadeus a settembre: «È un pò presto per dire come sarà Sanremo ma vogliamo essere positivi e pensare che a marzo si possa tornare alla normalità - ha dichiarato il conduttore - La priorità ora è la musica, sia per i giovani sia per i big. Stanno arrivando i pezzi dal primo settembre». Il cast musicale in gara sarà reso noto il 17 dicembre.

7 risultati per "SANREMO 2021"