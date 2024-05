Rebecca Staffelli a Verissimo: «Ecco come si sono conosciuti il mio fidanzato Alessandro e papà Valerio». Poi l'annuncio sul matrimonio

Rebecca Staffelli è ospite di Verissimo insieme al fidanzato Alessandro Basile. La speaker radiofonica, opinionista nell'ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato della nascita della loro relazione: «Non è stato subito un colpo di fulmine. La prima volta che siamo visti? Non ero solita uscire in quel periodo, ma quella sera decisi di farlo nonostante avessi la sveglia alle 5. L'ho incontrato in un bar, lui sostiene di avermi invitata a sedermi con lui, ma io non ricordo. Tre giorni dopo si è fatto avanti in maniera esplicita. Mi ha invitato a cena e inizialmente gli ho tirato il palo. Lui però si è ricordato a memoria il numero di telefono e il giorno dopo mi ha scritto. Nell'arco di una settimana convivevamo già».

L'incontro fra Alessandro Basile e Valerio Staffelli

Alessandro Basile ha poi raccontato di quando ha conosciuto Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia, papà di Rebecca: «Me lo ha presentato subito.

Uscivo dalla palestra, canottiera e tatuaggi, non ero presentabile. Ma è andata bene».

L'annuncio sul matrimonio

La giovane ha poi parlato del matrimonio, ormai prossimo dopo ben due proposte: «Non abbiamo ancora una data. Avevamo organizzato già tutto tre anni fa, poi abbiamo rimandato (a causa del Covid, ndr). Nel frattempo abbiamo deciso di trasferirci e comprare casa insieme, quindi abbiamo molte cose ancora da fare. Sarà organizzato in pochissimo, spero in un qualcosa di molto wild».

Chi sono Rebecca Staffelli e Alessandro Basile

Nata a Milano il 21 maggio del 1998, Rebecca Staffelli ha (quasi) 26 anni ed è speaker radiofonica di Radio 105. I suoi genitori sono Valerio Staffelli e Matilde Zarconi. Rebecca è fidanzata con Alessandro Basile, imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne. Nato a Taranto il 23 novembre 1983, è più grande della sua futura moglie di 15 anni.