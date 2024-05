Cinzia Leone a Verissimo, che fine ha fatto l'attrice? Età, la malattia, la paresi, l'ictus, la vita privata e il rapporto con Francesco Nuti

Cinzia Leone torna in tv dopo anni di silenzio. «Sono sparita da cinema e tv, nessuno ne ha mai parlato», ha raccontato di recente l’artista, che sarà ospite oggi, sabato 4 maggio a Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 4 e domenica 5 maggio): da Cinzia Leone a Serena Bortone

«Un racconto intenso e importante, fatto di ricordi e sentimenti che hanno riempito tutta la sua vita: Cinzia Leone si racconterà per la prima volta a Verissimo». Con questo post la trasmissione annuncia l'ospitata dell'attrice, in attesa di ascoltare l'intervista scopriamo qualcosa in più sull'artista.