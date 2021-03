Extraliscio ft. Davide Toffolo, testo e significato di Bianca luce nera

Questa sera saliranno sul palco di Sanremo 2021 anche gli Extraliscio, insieme al cantante e fumettista dei Tre allegri ragazzi morti, Davide Toffolo. La band romagnola, forte di un successo consolidato da tre album studio, è una delle tante novità della 71a edizione del Festival della canzone italiana. Formatisi nel 2014 dall'unione tra Mirco Mariani e Moreno il Biondo (con l'aggiunta successiva di Mauro Ferrara), la band sarà infatti per la prima volta sul palco dell'Ariston con la canzone Bianca luce nera. Di seguito il testo del brano.

Singnificato della canzone

Bianca luce nera è una canzone che nasce dalla commistione fra la musica più ballabile degli Extraliscio e quella sperimentale - un po' più grezza e "punk" - di Davide Toffolo. Il tema affrontato dalla band romagnola con Davide Toffolo sembra essere quello di una fuga amorosa. Il tema - di per sé - è romantico, ma conserva uno stile più libertario che comprende un amore assoluto che tagli fuori il resto del mondo. Un amore fatto di sentimento sì, ma anche di passione. Un contrasto di sensazioni che «mi fa male e mi tiene vivo». Un contrasto di sentimenti che sono capaci di far diventare «aceto (io ndr.) che ero vino», se manca la persona amata.

Testo di bianca luce nera - Extraliscio ft. Davide Toffolo

Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un posto lontano

Noi che camminiamo vicino

Lì dove nessuno ci vede

E nessuno sa chi siamo

Senza te

Senza te io morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Bianca

Di porcellana

Nera

Ossidiana

Mi curi medicamentosa

Mi pungi come ragno ortica

Stringi forte calamita

Se voglio andare

Mi prendi ancora

Ora che conosci le carte

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un treno che parte

Noi che ci sediamo vicino

E nessuno ci conosce

E non importa dove andiamo

Senza te

Io da solo qui morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Fonte miracolosa

Piantagione velenosa

Ti ho cercato in ogni cosa

E ti ho trovato e ti cerco ancora

Senza te

Io da solo qui morirei

Ho deciso di camminare

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

Ultimo aggiornamento: 12:55

