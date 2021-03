Sanremo 2021, classifica seconda serata: Ermal Meta primo, poi Irama (assente sul palco) e Malika Ayane

Sanremo 2021, Ermal Meta è in vetta alla classifica provvisoria di gradimento della giuria demoscopica, sia delle seconda serata che in quella generale. Grande sorpresa per Irama, che non si è esibito dal vivo a causa di un caso Covid nel suo staff, che si posiziona secondo nella classifica del giorno e terzo in gradutoria generale. Annalisa, la migliore del martedì, si posiziona invece seconda in classifica generale.

La classifica della seconda serata

La classifica della seconda serata con il voto della giuria demoscopica: 1) Ermal Meta 2) Irama 3) Malika Ayane 4) Lo stato sociale 5) Willie Peyote 6) Gaia 7) Fulminacci 8) La rappresentante di lista 9) Extraliscio e Davide Toffolo 10) Gio Evan11) Orietta Berti 12) Random 13) Bugo.

La classifica della giuria demoscopica per la seconda serata.

La classifica generale

Questa invece la classifica generale, sommando i voti delle due serate: 26) Aiello 25) Ghemon 24) Bugo 23) Random 22) Orietta Berti 21) Gio Evan 20) Madame 19) Extraliscio e Davide Toffolo 18) Coma Cose 17) Colapesce Dimartino 16) Max Gazzè 15) Maneskin 14) La rappresentante di lista 13) Fulminacci 12) Gaia 11) Arisa 10) Francesco Renga 9) Willie Peyote 8) Lo stato sociale 7) Michielin e Fedez 6) Fasma 5) Noemi 4) Malika Ayane 3) Irama 2) Annalisa 1) Ermal Meta.

La classifica della prima serata

Questa la classifica della prima serata: 1) Annalisa 2) Noemi 3) Fasma 4) Francesca Michielin e Fedez 5) Francesco Renga 6) Arisa 7) Maneskin 8) Max Gazzè 9) Colapesce Dimartino 10) Coma Cose11) Madame 12) Ghemon 13) Aiello.

