Affari Tuoi si ferma, stop al programma di Amadeus su Rai 1: il motivo (e quando torna in tv)

Rai 1 cambia tutto, il palinsesto di stasera (e domani) viene stravolto. Non sono buone notizie per i fan di Affari Tuoi. Il programma di Amadeus infatti non andrà in onda stasera in tv, giovedì 2 maggio e neanche domani venerdì 3 maggio.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (ancora) la diretta: il motivo. «Chiusura anticipata e via un altro naufrago»: le indiscrezioni. Benigno continua con le accuse

Stop ad Affari Tuoi, il programma di Amadeus si ferma oggi e domani

Stasera su Rai 1 dalle 20.35 sarà trasmessa in diretta la semifinale di Europa League Roma Bayer Leverkusen. La messa in onda della partita proseguirà fino alle 23:25, quando il timone passerà a Bruno Vespa con Porta a Porta.

E domani la storia si ripete. Dopo la pausa del 2 maggio, dovuta all’evento sportivo, il programma condotto da Amadeus salterà anche quello del venerdì sera, 3 maggio. Il game show lascerà infatti spazio ai David Di Donatello condotti da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, in onda a partire dalle 20:35.

Terra Amara, le anticipazioni di stasera (giovedì 2 maggio): risolto il mistero della scomparsa di Zuleyha

Quando torna in tv

Sabato 4 maggio tornerà tutto alla normalità. Dopo due giorni di pausa infatti i fan del gioco dei "pacchi" potranno tornare a "sfidare" le offerte del Dottore.