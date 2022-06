Lazio, Marcos Antonio arriva nella Capitale: ecco il primo colpo di mercato

Dopo la Instagram story pubblicata ieri prima di partire verso l’Italia, finalmente Marcos Antonio è sbarcato nella Capitale. Il primo acquisto della Lazio 2022/23 è arrivato all’aeroporto di Fiumicino alle ore 7:30. Il brasiliano sarà il regista del futuro secondo Sarri. Arriva dallo Shakhtar Donetsk per 8 milioni di euro più bonus. Un colpo in prospettiva visto che si parla di un classe 2000, anche se con oltre 100 presenze tra i professionisti alle spalle, 26 delle quali nelle competizioni internazionali (Champions ed Europa League).

APPROFONDIMENTI LE STRATEGIE Milinkovic aspetta la chiamata giusta LE TRATTATIVE Emerson, Allan e Loftus-Cheek: Sarri ha la testa in Premier... STALLO Lazio: Tare in missione per gli esuberi IL MERCATO Lazio, Casale spinge: «Un sogno giocare per Sarri».... FORMELLO Lazio, c'è solo Carnesecchi: Sarri non rinuncia al... CALCIO Lotito, la nota della Lazio dopo le polemiche: «I nostri... LE STRATEGIE Calciomercato Lazio, Tare vuole accontentare Sarri per il... IL PRIMO COLPO Calciomercato Lazio, fatta per Marcos Antônio: scambio di...

Milinkovic aspetta la chiamata giusta, il futuro di Sergej alla Lazio è in bilico

Calciomercato Lazio, Emerson Palmier, Allan e Loftus-Cheek: Sarri ha la testa in Premier League

Fresco 22enne, Marcos Antonio si appresta così ad approcciarsi alla nuova realtà biancoceleste. In questo primo giorno capitolino il calciatore si sistemerà in albergo, mentre nella mattinata di domani sono previste le visite mediche. La Lazio accoglie il suo primo colpo di mercato dopo i tanti giudizi positivi nei suoi confronti. In primis Mircea Lucescu al nostro quotidiano: «È veramente un calciatore speciale lì a centrocampo. Qualitativamente è molto valido, ma anche tatticamente è cresciuto tanto poiché ha la fortuna di avere una visione di gioco eccezionale». Poi anche il direttore sportivo dello Shakhtar, Carlo Nicolini: «I biancocelesti hanno fatto un grandissimo colpo: sono pochi 8 milioni, quando lo abbiamo preso pensavamo di rivenderlo a 40». Consensi su consensi, ma d’ora in poi toccherà al campo dare le giuste risposte.