Lazio, rifinitura anti Sassuolo: le probabili formazioni. Patric al posto di Romagnoli, Marcos Antonio in vantaggio in cabina di regia

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Sassuolo, match che varrà ancora di più di quello con l’Inter. A San Siro i biancocelesti sono crollati, ecco perché domani sera l’obiettivo sarà ripartire. Vietato sbagliare ancora dopo due sconfitte consecutive, a ordinarlo è stato Sarri, ma soprattutto Lotito, presentatosi ieri a Formello per parlare con la squadra. Oggi invece – due giorni dopo la gara giocata – già è stato tempo di rifinitura nel centro sportivo.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Appuntamento poco dopo le 16 in campo. Riscaldamento diviso tra torello, attivazione atletica e rapidità, poi largo alle prove tattiche. In base a queste ultime, ci sono diversi dubbi di formazione che affollano la mente di Sarri. In porta ci sarà come sempre Provedel. Con Romagnoli fuori per squalifica, la coppia di centrali in difesa sarà formata da Casale e Patric, mentre sulle fasce uno tra Marusic e Hysaj rischia di restare a riposo favorendo lo schieramento di uno tra Lazzari e Pellegrini. Non ci sarà Cataldi, alle prese con un infortunio al polpaccio destro e ancora con le stampelle. Per sostituirlo in cabina di regia il favorito a sorpresa non è Vecino, ma Sarri potrebbe puntare anche su Marcos Antonio. In tal caso, il tecnico potrebbe anche spostare l’uruguaiano mezzala facendo riposare uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Ballottaggi apertissimi anche in attacco. Pedro cerca una chance dal 1’, ma Sarri sembra intenzionato a puntare ancora su Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; S. Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi

Diffidati: Cancellieri.

Squalificati: Romagnoli.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, M. Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All.: Dionisi.

Indisponibili: -

Diffidati: Frattesi, Thorstvedt, Zortea.

Squalificati: M. Lopez, Pinamonti.