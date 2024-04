Usa: cominciata la costruzione di porto per gli aiuti a Gaza

Gli Usa hanno annunciato di aver cominciato a costruire a Gaza un molto per portare aiuti umanitari via mare. "Posso confermare che le navi militari statunitensi, tra cui la Usns Benavidez, hanno iniziato a costruire i primi tratti del molo temporaneo e della strada verso il mare - ha detto il portavoce del pentagono Pat Ryder - Siamo consapevoli del notevole interesse per questo importante sforzo e forniremo molte più informazioni nel prossimo futuro, mentre lavoriamo a fianco della comunità internazionale per portare aiuti alla popolazione di Gaza".