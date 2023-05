Lazio, si rivede Marcos Antonio: solo Cataldi out. Fumata grigia per il settore ospiti con la Cremonese

Si continua a lavorare in casa Lazio. Dopo l’allenamento mattutino di ieri, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio di oggi a Formello per un’altra seduta tattica, stavolta sotto la grandine. Sarri continua a preparare al meglio la sfida di domenica contro la Cremonese e rispetto ai giorni scorsi ha ritrovato anche Marcos Antonio. Il brasiliano si è rivisto con i compagni, ma ha saltato la partita finale visti i recenti fastidi alla caviglia sinistra. Niente seduta ovviamente per Cataldi, sempre più in dubbio anche per Empoli. Nel frattempo per domenica dalla Questura è arrivato il no definitivo per l’apertura del settore ospiti ai tifosi biancocelesti. Al momento lo stadio è quasi sold out viste le 58mila presenze previste. Domani la squadra si allenerà ancora nel pomeriggio.

Lazio, le parole di Romagnoli sul derby

Intanto, a un giorno dal decennale del 26 maggio, il club sui propri canali ufficiali ha rispolverato l’argomento derby in primis con Romagnoli: «Vedi questo muro, questo popolo che ti accompagna e che fa coreografie sempre più belle di anno in anno. Il derby è il derby, è il più affascinante che ci sia. Bello anche nel modo di provocare scherzosamente. Poi uno deve avere la forza e la fortuna di farle al momento giusto. La mia è stata più una risposta in modo gentile e carino, senza fare nulla di polemico. È una cosa che non mi è mai interessata. Siamo fortunati ad avere tanti ragazzi che vengono dalla stessa città e quasi tutti coetanei. Sei veramente teso perché la senti tanto, io cerco di staccare completamente nei giorni precedenti, ma è impossibile».

Anche Cataldi, Pellegrini e Cancellieri ricordano la stracittadina di ritorno

Ha detto la sua anche Cataldi sulla stracittadina di ritorno e sulle sensazioni in generale: «Quando ha fatto gol Zaccagni sono impazzito. Mi ha liberato da tutto quello che era la partita. Il derby lo vivo teso e in ansia, mi sudano le mani in maniera incredibile. D’altronde sono cresciuto qui, respiro la città. Anche se tutti dicono che è una partita da provinciale perché sono due squadre che meriterebbero palcoscenici importanti anche in Europa, alla fine quando gioco questa partita mi piace essere provinciale. È un titolo a parte, stretto dentro questa città. E sarà sempre così». Protagonista anche Pellegrini: «La cosa che ci rende orgogliosi è che il messaggio della curva sembra aver racchiuso quello che abbiamo sentito noi per una settimana. C’è stata una botta di adrenalina che non mi ha fatto dormire fino alle 8 della mattina dopo. Sul gol di Mattia (Zaccagni, ndr) ho iniziato a correre ancor prima che tirasse. Mancava solo che facessi il suo stesso gesto (ride, ndr)». Più sintetico Cancellieri: «Quando prendi il pullman e vedi il traffico e la gente non riesci ad avere un’idea chiara di ciò che accade fuori.

Al derby senti la pressione, devi essere bravo a gestirla, ti forma a livello caratteriale».

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -

Cremonese (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meité, Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini.

Indisponibili: Benassi, Dessers.

Diffidati: Afena-Gyan, Okereke.

Squalificati: -