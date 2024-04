Isola dei Famosi 2024, Pietro Fanelli ha violato il regolamento: ecco cosa è successo

Pietro Fanelli, concorrente dell'Isola dei Famosi 2024, punito per aver utilizzato una pergamena che la produzione gli aveva consegnato per scrivere le sue poesie, per alimentare il fuoco. Il naufrago in questi giorni si trova su Playa Segreta dove, con la sua missione, potrà permettere al resto del gruppo di avere cibo e una rete da pesca. Durante la sua permanenza lì, però, è scattata la punizione da parte dello Spirito dell'Isola.

Pietro Fanelli viola il regolamento

E pensare che le cose erano cominciate con il piede giusto.

Il concorrente aveva spiegato di non soffrire la solitudine né di avere paura di essere solo su un'isola. «Non sono mai stato così felice», ha detto nelle scorse ore. Poi però è incappato nella punizione: le pergamene consegnate dalla produzione le ha utilizzate per tenere vivo il fuoco che aveva acceso.

La punizione

«Lo Spirito dell'Isola è deluso. Le pergamene erano state donate per alimentare la vena poetica, non per alimentare il fuoco. Cosa severamente vietata. Per punizione, dalla ricompensa promessa verranno tolti i due pomodori». Pietro Fanelli ha risposto così: «Due pomodori in meno non fanno di certo la differenza. Dato che non sono capace di gestire il fuoco e sono un completo idiota nell'utilizzarlo e anche per cucinare, io non ho mai cucinato in vita mia, mi sono tenuto due fogli di carta e uno l'ho utilizzato per dare un'ultima speranza di fuoco e si è acceso. Incredibilmente sono riuscito a cucinare tutto il riso. Adesso ho la forza per scrivere. Se avessi preferito la poesia al mangiare in questo caso specifico, non sarei riuscito a scrivere e quindi non c'è nessun problema, ho fatto una buona scelta».