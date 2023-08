Lazio, finalmente Guendouzi: il francese atteso oggi nella Capitale. Marcos Antonio va al Paok

Non è stato semplice sbrogliare le ultime problematiche relative alle commissioni, ma alla fine la fumata bianca è arrivata. Matteo Guendouzi è pronto a vestire la maglia della Lazio e alle 16.30 atterrà con un volo privato a Ciampino. Il centrocampista andrà così a completare la linea mediana di Sarri e in generale la rosa biancoceleste a meno di un’ultima difficile entrata nel reparto arretrato, con il profilo di Bonucci sempre caldo. In uscita invece confermato il passaggio di Marcos Antonio al Paok Salonicco.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, sogno Sergio Ramos. Milan, Taremi a un passo

Fumata bianca per Guendouzi

Sarri si era sbilanciato dopo la sconfitta col Genoa e ora è pronto ad accogliere l'ormai ex mediano del Marsiglia: «È un centrocampista di grande carica nervosa e mentale.

Non è un fine palleggiatore, ma è uno con un profilo che noi non abbiamo ancora in rosa. Vediamo se riuscirà a trasmettere la sua energia ai compagni, ma non so quanto può incidere un singolo nella mentalità di un gruppo». Guendouzi arriva alla Lazio con un affare totale da 18 milioni (13 + 5 di bonus) e firmerà un contratto quinquennale che con le parti variabili potrà arrivare oltre i 2,6 milioni di euro.

Marcos Antonio in partenza verso Salonicco

Come aveva specificato la società nelle scorse settimane, eventuali arrivi sarebbero corrisposti alle partenze e così sarà a centrocampo.infatti oggi non si è presentato aperché sta partendo in direzione Salonicco. Il brasiliano sarà un nuovo giocatore del, con cui cercherà di rilanciarsi dopo una stagione difficile. La Lazio alla fine ha ceduto al pressing del club greco e ha accettato di lasciarlo partire in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato attorno ai 6 milioni. A meno di sorprese dell’ultimo minuto per, l’exchiuderà le uscite in mezzo al campo.