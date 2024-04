Inter, Ausilio: «C'è programmazione, con idee e lavoro si può vincere. Abbiamo un grande gruppo di lavoro»

Il ciclo vincente dell'Inter è già iniziato. E sembra destinato a durare. «Ora è il momento di gioire. Ma un paio di acquisti li abbiamo già fatti, forse un po' troppo presto...». Lo ha dichiarato Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Dazn dopo il trionfo dei nerazzurri sul Milan che è valso lo scudetto della seconda stella.

Le parole del ds Ausilio

Il dirigente dell'Inter, parlando della prossima stagione, non ha dato nomi sui prossimi rinforzi estivi di mercato, ma è chiaro il riferimento a Taremi, attaccante del Porto, e Zielinski, centrocampista del Napoli, che verranno acquistati a parametro zero. Ci troveremo per capire numeri e budget. È una situazione nella quale bisogna mantenere equilibrio - ha proseguito Ausilio -. Abbiamo dimostrato che con idee e lavoro si può fare bene. Abbiamo un team di 8-10 osservatori a caccia di opportunità ogni giorno: Thuram è un esempio. C'è tanta programmazione dietro a un acquisto del genere».

C'è anche voglia di rivalsa per il dirigente nerazzurro: «Ci sono stati anni difficili. Sono entrato qui che ero poco più che un ragazzino. In questo lungo periodo, ho fatto esperienza con tre proprietà diverse. Ho iniziato con la famiglia Moratti, che mi ha fatto fare un percorso dalle giovanili alla prima squadra. Poi, con Erick Thohir ho avuto le prime grandi responsabilità in prima squadra. Ora, con Suning, c'è grande voglia di lavorare in un'unica direzione senza gelosie. C'è un grande gruppo di lavoro. Sono in tanti a lavorare per l'amore per l'Inter». La chiave del successo nerazzurro. Come confermato nel post-derby da Beppe Marotta, non ci saranno problemi per i rinnovi di mister Inzaghi e capitan Lautaro Martinez, così da gettare le basi per un futuro vincente.