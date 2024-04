Esplosione in casa a Carovigno, morto un uomo di 66 anni: il video dalle telecamere di sicurezza della zona

Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un'esplosione che si è verificata all'interno della sua abitazione a Carovigno, in provincia di Brindisi. A causa della deflagrazione c'è stato il crollo di parte del solaio dell'appartamento. A provocare l'esplosione una fuga di gas. Vano ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 di rianimare la vittima, Cosimo Guarini.

«Lo conoscevo bene. Una persona perbene come tutta la sua famiglia. La nostra comunità è sconvolta per questa tragedia», ha detto il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, giunto in via Di Giacomo dove c'è stata l'esplosione. I vigili del fuoco stanno facendo verifiche all'interno dell'appartamento dove si è verificata l'esplosione, e anche sugli edifici adiacenti per la messa in sicurezza.