Scordatevi ferie e ponte del 2 giugno perché Sarri non ha intenzione di rilassarsi. C'è una nuova Lazio da costruire e il Comandante dalla sua Castelfranco continua a premere su Lotito e Tare per ottenere i primi rinforzi. Il tecnico vorrà vedere rispettate almeno alcune garanzie dategli dal patron e la settimana in arrivo potrebbe essere decisiva in tal senso. La rifondazione dovrà partire dalle basi e perciò si comincerà dalla porta, con l'obiettivo dichiarato Carnesecchi. Sarri è disposto a scendere a compromessi in altri reparti, ma quello arretrato vorrà costruirselo secondo le sue idee. D'altronde una squadra 19esima per rendimento tra i pali non potrà prescindere da un colpo importante. Per questo Tare ha deciso di accontentare Mau, consigliato dallo stesso Buffon in privato sul classe 2000: «È il migliore». Prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro, questa l'offerta pronta per l'Atalanta. Il ds biancoceleste è convinto che prima o poi i bergamaschi cederanno vista anche la volontà del giovane portiere. In caso contrario l'alternativa numero uno è Vicario, più o meno alla stessa cifra, e in attesa di novità sul riscatto dell'Empoli. Attenzione poi a Luis Maximiano del Granada, offerto da Mendes. Su di lui c'è pure il Napoli, e qualora i partenopei dovessero bruciare la Lazio, a quel punto si aprirebbe uno spiraglio per vedere Meret nella Capitale in prestito. Tante idee e una sola certezza: Reina. Lo spagnolo rispetterà lo scatto annuale di contratto con la qualificazione in Europa League e nei piani di Sarri dovrà contribuire alla crescita del nuovo giovane portiere. Ci sarebbe poi anche Adamonis, ma dopo il rinnovo fino al 2025 l'estremo difensore lituano dovrebbe essere piazzato in prestito costringendo così alla ricerca di un altro profilo tra i pali.

Possibile finale derby

Intanto arrivano attestati di stima per l'acquisto di Marcos Antônio: «Alla sua età Lucas Leiva non era così forte ha affermato ancora il vice ds dello Shakhtar, Carlo Nicolini e penso che Sarri potrà esaltarne le qualità». Freme per la nuova avventura il brasiliano che però svolgerà le visite mediche a metà giugno anziché domani. A quel punto difficilmente ci saranno sviluppo per il riscatto di Muriqi da parte del Maiorca. Il ds degli spagnoli, Pablo Ortells, ha confermato i contatti: «Non potremo spendere 10 milioni. Stiamo valutando formule diverse», mentre il kosovaro ha preso tempo: «Avrò un mese per rilassarmi, poi penserò al futuro», ma per la Lazio sarà d'obbligo chiudere prima. Intanto nella prossima Coppa Italia potrebbe ripetersi la finale del 26 maggio.