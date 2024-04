L'Atalanta supera 4-1 la Fiorentina e stacca il pass per la finale di Coppa Italia: sfiderà la Juventus

L'Atalanta sfrutta il fattore campo e stacca il pass per la finale di Coppa Italia dove sfiderà la Juventus. La squadra di Gasperini ribalta l'1-0 dell'andata contro la Fiorentina vincendo 4-1 grazie alle reti di Koopmeiners, Scamacca, Lookman e Pasalic.

La partita

È l'olandese a stappare la partita dopo 8 minuti, ristabilendo la parità nel doppio confronto. La Dea controlla il gioco e non lascia quasi mai iniziativa alla Viola. Scamacca poco dopo spacca la porta con uno splendido destro ma l'arbitro viene richiamato al Var e annulla la rete per un fallo precedente in mezzo al campo. L'Atalanta non si ferma e nella ripresa resta anche in superiorità numerica per il rosso rimediato da Milenkovic (fallo da ultimo uomo). La squadra di Italiano si rintana dietro e prova a resistere ma è cinica nello sfruttare l'unica vera occasione del secondo tempo: calcio di punizione pennellato da Biraghi sul quale arriva il colpo di testa vincente di Martinez Quarta. Gol del pareggio che di fatto può valere la qualificazione alla Fiorentina, nonostante l'uomo in meno.

La Dea, però, non demorde e con i cambi riesce a ribaltare la partita. Prima Scamacca riporta in pari la qualificazione con una splendida semi rovesciata da applausi. Poi, appena prima del fischio che avrebbe mandato la gara ai tempi supplementari, i bergamaschi ribaltano completamente il destino del match. Al minuto 95' Lookman sfrutta il contropiede e fulmina Terracciano col sinistro in diagonale. L'arbitro inizialmente annulla per fuorigioco ma il Var conferma la rete. Esplosione di gioia al Gewiss Stadium per il gol che può valere la finale. L'Atalanta, però, arrotonda anche il risultato e firma il definitivo 4-1 con Pasalic in contropiede.