Lazio, Marcos Antonio recuperato ma Sarri perde un altro pezzo: Marusic operato per ernia inguinale

Mentre fuori dal campo si ricorda tutto il tempo la vittoria della Coppa Italia del 26 maggio di dieci anni fa, Sarri a Formello continua a tenere a rapporto i suoi calciatori. Per il tecnico l’obiettivo della Lazio resterà quello di mantenere il secondo posto, volontà ripetuta più volte alla squadra negli ultimi giorni nel centro sportivo. L’imperativo quindi sarà quello di confermare i tre punti fatti alla Dacia Arena contro l’Udinese e poi chiudere in bellezza a Empoli.

Lazio, operato Marusic per ernia inguinale

Non ci sarà spazio perciò per i cali di concentrazione, per questo nell’allenamento di oggi Sarri non ha mollato la sua squadra di un centimetro. Dal solito riscaldamento con torello, attivazione atletica e rapidità, fino alle lunghe prove tattiche culminate con le palle da fermo come in tutte le sedute di antivigilia in vista delle sfide. Un programma svolto interamente da Marcos Antonio, ormai recuperato, e ovviamente non da Cataldi, che difficilmente si rivedrà in campo entro fine stagione. Non si è allenato nemmeno Marusic, nonostante ieri fosse con i compagni. Il terzino montenegrino nelle ultime settimane ha visto il campo molto meno e a sorpresa in mattinata è stato operato a causa di un ernia inguinale dopo degli accertamenti svolti. Ad annunciarlo è stata la società con un comunicato: «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che nella mattinata odierna il calciatore Adam Marusic è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’operazione è perfettamente riuscita. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell’attività». Oltre Cataldi quindi, a meno di clamorose sorprese anche Marusic ha terminato anzitempo la sua stagione. Al posto del montenegrino oggi è stato aggregato Ruggeri della Primavera.

La rifinitura è prevista per domani pomeriggio e ancora una volta non ci sarà la conferenza stampa di Sarri.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Marcos Antonio.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -

Cremonese (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meité, Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini.

Indisponibili: Chiriches, Benassi, Dessers.

Diffidati: Afena-Gyan, Okereke.

Squalificati: -