Lazio, rifinitura in ottica Bologna: Maximiano e Marcos Antonio cercano l'occasione

Altra rifinitura terminata in casa Lazio, stavolta senza le parole di Sarri in conferenza per presentare il match. Domani alle 18 i biancocelesti entreranno in scena in Coppa Italia contro il Bologna e il tecnico ha sottolineato che non accetterà cali di concentrazione stile Napoli ieri sera. Tra gli obiettivi della società c’è anche quello di andare più avanti possibile nella seconda competizione nazionale e per questo sottovalutare l’avversario non sarà ammesso in nessun modo.

Le probabili scelte di Sarri

Ha continuato a sottolinearlo Sarri sia nell’analisi video, sia dopo le 15 sul campo sotto la pioggia di Formello. Classico allenamento della vigilia con torello, attivazione atletica e rapidità, il tutto seguito dalle prove tattiche, comprese le palle inattive. Come sempre si è lavorato al dettaglio col Comandante, che qualche cambio dovrebbe farlo rispetto al solito. Tra i pali inizialmente il tecnico aveva pensato di riproporre Provedel, ma alla fine sembra aver optato per Maximiano. Davanti a sé la difesa dovrebbe essere formata da Patric e Romagnoli al centro, con Lazzari e Hysaj sulle fasce. Anche a centrocampo si va verso qualche modifica. Marcos Antonio e Milinkovic sono in vantaggio rispetto a Cataldi e Vecino. Stesso discorso per Luis Alberto su Basic. Solo in avanti Sarri potrebbe lasciare tutto invariato con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, anche se Romero e Cancellieri proveranno a convincerlo del contrario. Unici assenti Gila, che ha lavorato ancora in palestra, e Immobile, protagonista di una doppia seduta di terapie.