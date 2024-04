Cade sul massiccio del Gran Paradiso, morto un alpinista

Un alpinista francese di 47 anni è morto dopo essere scivolato in un canale ripido nel massiccio del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta . L'incidente è avvenuto nella zona dell'Herbetet. Un amico ha segnalato il mancato rientro dell'uomo alla Centrale unica del soccorso, che ha ritrovato il corpo in serata con l'ausilio di un elicottero del Soccorso alpino valdostano. L'uomo era partito da solo dalla località di Tignet, in Valsavarenche, dove è stata trovata la sua auto.