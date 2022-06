Sabato 18 Giugno 2022, 10:25

L'inquietudine di Sarri è rinchiusa nel suo bunker a Castelfranco di Sotto. Maurizio resta in silenzio, preferisce concentrarsi sui nuovi programmi per Auronzo, ma aspetta impaziente un altro squillo. Dopodomani a Roma sbarcherà il regista Marcos Antonio, primo colpo in regia per il prossimo anno. Bisognerà attendere poi il primo luglio, forse, per l'annuncio, ma soprattutto che Lotito azzeri l'indice di liquidità prima o dopo il 22 giugno. La dead line si scoprirà martedì prossimo, quando il Tar deciderà se ribaltare o meno la sentenza del Collegio di Garanzia, che aveva dato parzialmente ragione alla Lega di A contro il parametro obbligatorio imposto dalla Figc per la prossima iscrizione al campionato. Se a via Allegri stavolta dovessero vincere, Lotito avrebbe 24 ore di tempo per immettere circa 3 milioni nella casse della Lazio. Se invece l'indice di liquidità rimanesse un paletto solo per sbloccare il mercato, tornerebbe allo 0,6% ovvero circa 6 milioni da saldare entro agosto. A quel punto il patron potrebbe attendere i proventi delle uscite per sistemare il bilancio.

Missione in uscita

Martedì scorso Tare è partito per una missione itinerante per cedere Muriqi (Maiorca), Escalante (Cadice) e Vavro (Copenaghen). Negli ultimi giorni sarebbe stato però avvistato anche a Londra, magari proprio per accontentare l'allenatore. La mente di Sarri non è mai tornata indietro dalla Premier. Al Chelsea c'è Emerson Palmieri, non riscattato dal Lione, ma anche Loftus-Cheek, sogno percorribile solo con la cessione di Milinkovic allo United. Il fedelissimo Allan sarebbe molto più facile da centrare: l'Everton può liberarlo prima della scadenza nel 2023. Così come l'Arsenal è pronto a scaricare Torreira, sempre stimato dal Comandante. In difesa piace Issa Diop, 25enne franco-senegalese in uscita dal West Ham in alternativa a Chust e Casale. Romagnoli è legato all'uscita di Acerbi che, dopo un contatto con Pioli, adesso sogna un clamoroso ritorno al Milan, se non dovesse centrare Botman o Bremer.

Chiudete quella porta

Tornando a Londra, Sarri aveva indicato anche Hudson-Odoi (non Armando Borja) come vice-Immobile. Una settimana fa aveva risentito Kepa, pronto a ridursi l'ingaggio a 2,5 milioni pur di raggiungerlo in prestito nella capitale. Al momento tuttavia la scelta fra i pali sembra un'altra. Avanti su Marco Carnesecchi, nonostante l'operazione alla spalla lussata: l'Atalanta deve accettare il prestito (al massimo oneroso a 1,5 milioni) e una percentuale inferiore al 20% sulla futura rivendita. Vicario è la prima alternativa, ma la Lazio insiste sulla sua scommessa: ci vorranno più di quattro mesi per la ripresa di Carnesecchi (che ha già iniziato a seguire i futuri compagni su Instagram), per questo Sarri invoca un secondo più affidabile del 40enne Reina. Prima che scattasse il rinnovo con l'Europa, era ricaduta su Provedel la scelta. Ma dopo il 30 maggio si è attivato il prolungamento di un anno del 28enne e lo Spezia chiede 3-4 milioni ora. No al ritorno di Marchetti, a Sirigu, Radu, Sarri pensa a un altro parametro zero oltremanica: l'ex Liverpool Karius cerca un'altra chance, ma è difficile riabilitarlo mentalmente proprio in una piazza esigente come quella capitolina in Serie A. Altro che Inghilterra, qui c'è pure l'indice di liquidità.