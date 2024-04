Scarpa d'oro, la classifica provvisoria e come funziona: Lautaro terzo dietro a Mbappé e Kane

Ci avviciniamo sempre di più alla assegnazione della Scarpa d'oro 2023-2024. Si tratta del premio che al termine di ogni stagione viene assegnato al miglior marcatore di tutti i campionati europei. La classifica viene stilata moltiplicando il numero di gol segnati per un coefficiente di difficoltà che varia da campionato a campionato (2 nel caso della Serie A e degli altri tornei "top" europei). L'ultimo ad aver trionfato è Erling Haaland, autore di una stagione da 36 gol in 35 partite di Premier League l'anno scorso. Quest'anno l'unico calciatore di Serie A concretamente in corsa è Lautaro Martinez, vincitore dello scudetto con l'Inter.

La classifica provvisoria della Scarpa d'oro: top 20

1. Harry Kane (Bayern Monaco): 31 gol, 62 punti, coefficiente X2

2. Kylian Mbappé (Psg): 24 gol, 48 punti, coefficiente X2

3. Lautaro Martinez (Inter): 23 gol, 46 punti, coefficiente X2

4. Serhou Guirassy (Stoccarda): 23 gol, 46 punti, coefficiente X2

5. Lois Openda (Lipsia): 19 gol, 38 punti, coefficiente X2

6. Akor Adams (Lillestrom+Montepellier): 22 gol (15+7), 36.5 punti, coefficiente X2

7.Amhal Pellegrino (Bodo Glimt): 24 gol, 36 punti, coefficiente X1.5

8. Erling Haaland (Manchester City): 18 gol, 36 punti, coefficiente X2

9. Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar): 24 gol, 36 punti, coefficiente X1.5

10. Kevin Denkey (Cercle Bruges): 23 gol, 34.5 punti, coefficiente X1.5

11. Victori Gyokeres (Sporting CP): 22 gol, 33 punti, coefficiente X1.5

12. Luuk De Jong (Psv Eindhoven): 22 gol, 33 punti, coefficiente X1.5

13. Mohamed Salah (Liverpool): 16 gol, 32 punti, coefficiente X2

14. Jude Bellingham (Real Madrid): 16 gol, 32 punti, coefficiente X2

15. Artem Dovbyk (Girona): 16 gol, 32 punti, coefficiente X2

16. Dominic Solanke (Bournemouth): 16 gol, 32 punti, coefficiente X2

17. Ollie Watkins (Aston Villa): 16 gol, 32 punti, coefficiente X2

18. Ante Budimir (Osasuna): 16 gol, 32 punti, coefficiente X2

19. Simon Banza (Braga): 21 gol, 31.5 punti, coefficiente X1.5

20. Santiago Gimenez (Feyenoord): 21 gol, 31.5 punti, coefficiente X1.5