Xavi resta alla guida del Barcellona. L'allenatore spagnolo prosegue fino al 2025

Svolta per il Barcellona. Xavi Hernandez resterà alla guida del club blaugrana fino al 2025. Secondo fonti del club del Barça, l'allenatore del Barça manterrà il suo contratto fino al 2025. Il presidente Laporta apparirà domani ai media del club per spiegare quanto sta accadendo in queste ultime ore ma c'è già la fumata bianca per la permanenza dell'allenatore spagnolo.

Pomeriggio intenso al Can Barça. Dopo la riunione del consiglio, Deco, direttore sportivo del Barcelona, ​​ha incontrato alla Ciutat Esportiva Joan Gamper insieme a Xavi e il suo assistente e fratello Óscar Hernández. Dopo l'incontro, sia il portoghese che l'allenatore si sono recati a casa del presidente Laporta, come raccontato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. La decisione è quella di proseguire insieme, dopo che Xavi nei mesi scorsi aveva annunciato la sua separazione dal Barça a fine stagione. Una notizia inaspettata che apre nuovi scenari per il club catalano in vista della prossima annata.