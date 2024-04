Renzo Ulivieri a Coverciano dopo 5 mesi: «Contento di essere tornato»

«Sono contento di esser tornato!». Uno sguardo compiaciuto pur stanco, mentre chiude la portiera dell’auto che lo sta per riportare a casa, a San Miniato, intorno alle 16, dopo le sue prime 5 ore nella sua Coverciano da allenatore-direttore della scuola ritrovato. Renzo Ulivieri, a sorpresa, è apparso in tarda mattinata al Centro Tecnico Federale, a 5 mesi di distanza dalla sua ultima presenza. Mesi di stop dovuti alla lunga degenza ospedaliera, al Santo Spirito di Roma, in seguito a un doppio intervento chirurgico.

Un mese di degenza nella sua patria toscana lo ha ritemprato moralmente al punto di permettergli la sortita odierna. Renzo Ulivieri ha svolto lezione sul campo al mattino e in aula nel pomeriggio, ai partecipanti al corso Uefa A, con pranzo nel ristorante del CTF. Ulivieri ha fatto visita anche alla sede dell’Assoallenatori, di cui è presidente dal 2004. Una grande ondata emotiva lo ha accompagnato in questa sua nuova epifania miracolosa.