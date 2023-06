Lazio, quanti esuberi a centrocampo: Basic e Marcos Antonio in uscita, Akpa Akpro profilo strategico

Nella Lazio 2023-24 formato Champions, sono attese tante novità a centrocampo. Per Luis Alberto è previsto il rinnovo, Milinkovic è in uscita, ma i discorsi di mercato non interesseranno solo i due top player. A Sarri piacciono diversi giocatori. Da Fazzini a Fabbian, passando per Gedson Fernandes, Torreira e Rovella: tutti profili interessanti, ma per intavolare un eventuale trattativa prima serviranno le uscite. Si tratta di Basic, Marcos Antonio e Akpa Akpro, sui quali stanno lavorando Fabiani e Calveri.

Lazio, Basic e Marcos Antonio in cerca di squadra

I rinforzi della prossima stagione quindi dipenderanno anche dai piazzamenti di Basic e Marcos Antonio. Il croato per il secondo anno di fila non è riuscito a imporsi, offrendo sempre prove incolori a parte in un paio di occasioni (col Sassuolo segna il 2-0). Poco per poterci puntare in una stagione in cui serviranno praticamente due squadre. La società sta cercando di piazzarlo soprattutto in Ligue 1, campionato dal quale è stato acquistato, ma per adesso tutto tace.

Marcos Antonio quest'anno è stato chiuso dalla permanenza di Luis Alberto e il mancato arrivo di Ilic. Con il Mago a un passo dal rinnovo perciò sembra scontato che il brasiliano dovrà trovare una nuova sistemazione. Il Flamengo potrebbe essere un’idea, ma per piste più concrete ci sarà ancora da attendere.

Akpa Akpro profilo strategico

In caso di cessione di entrambi per la Lazio l’ideale sarebbe guadagnare almeno 15 milioni.

Quello che ha più mercato tra gli esuberi è però Akpa Akpro. L’ivoriano a Empoli ha stregato tutti, tant’è che a breve è atteso un nuovo contatto tra Lotito e Corsi per valutare un ritorno in Toscana e chissà che poi il discorso non venga allargato anche a Parisi.

Il terzino è il profilo preferito da Sarri per la fascia sinistra, ma ha una valutazione alta, attorno ai 15 milioni. Ecco perché non è da escludere la possibilità di intavolare una trattativa più ampia con Akpa Akpro per soddisfare le esigenze di entrambi i club.