Spezia-Lazio 0-3: Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio certificano la fuga al secondo posto per Sarri

La Lazio illude tutti con un approccio non ottimale, ma pian piano sale in cattedra e supera a pieni voti anche l'esame Spezia. Apre le marcature Immobile, raddoppia Felipe Anderson e la decide un outsider come Marcos Antonio. Festa grande per Sarri, con Provedel che ottiene anche il 18° clean sheet in Serie A, record di sempre in un'unica stagione come nel 2006-07. Partita da dimenticare invece per lo Spezia, fermatosi alle occasioni di Bourabia e Nzola e ora a rischio al quartultimo posto. La Lazio invece continua a volare al secondo.

Spezia-Lazio: Immobile decide il primo tempo con un rigore

La gara parte col brivido per la Lazio. Passano appena due minuti e lo Spezia colpisce la traversa con un inserimento di Bourabia. Al 12’ è Nzola con la testa ad andare vicino al colpo grosso tutto solo in area. Raramente la squadra di Sarri ha iniziato le gare in questo modo in campionato, ma la doppia occasione spezzina fa da sveglia. I biancocelesti si rendono pericolosi con Luis Alberto e Immobile, che si lamenta pure per una spinta di Ampadu in area non sanzionata da Irrati. Il gallese viene graziato, ma al 36’ ci casca di nuovo, stavolta su Felipe Anderson, e il fischietto di Pistoia non ha dubbi (il Var conferma). L’occasione è ghiotta e Immobile non se la lascia scappare spiazzando Dragowski e tornando al gol dopo due mesi. Col vantaggio la Lazio va in controllo e al 48’ va vicina al raddoppio in tre occasioni proprio col capitano (due volte) e poi con Luis Alberto prima del duplice fischio.

Felipe Anderson raddoppia e Marcos Antonio a sorpresa la chiude

La sfida riparte ancora con la Lazio in controllo e che al 50’ già si fa vedere dalle parti di Dragowski con Felipe Anderson, trovato alla grande da Milinkovic. Si tratta dell’anticipo di uno show tre minuti più tardi. Azione da cineteca di Luis Alberto, Immobile e proprio il brasiliano. Tutti tocchi di prima che ubriacano la difesa avversaria e portano al raddoppio dell’esterno. Si tratta di una vera e propria mazzata per lo Spezia che reagisce solo con un tiro ravvicinato di Ekdal, chiude la partita con un uomo in meno e nel finale incassa anche il gol a sorpresa di Marcos Antonio subentrato a Cataldi (ammonito e squalificato).