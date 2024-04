Thuram e Calhanoglu in live Instagram con il presidente Zhang: «Siamo costati zero euro, vogliamo un orologio»

La festa scudetto dell'Inter prosegue anche sui social. Nelle ultime ore i calciatori nerazzurri hanno pubblicato numerosi video e foto per celebrare la seconda stella conquistata con 5 giornate d'anticipo, grazie alla vittoria sul Milan nel derby. I calciatori hanno celebrato prima allo stadio e poi all'Hotel Sheraton insieme alla famiglia, in attesa della grande festa che avverrà tra qualche giorno.

La richiesta di Thuram a Zhang in diretta

Nella mattinata di oggi, martedì 23 aprile, alcuni calciatori hanno aperto una live su Instagram. Presenti Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, visibilmente stanchi dopo i festeggiamenti di ieri sera. Insieme a loro in live anche il presidente dell'Inter Steven Zhang. Una diretta di celebrazione e scherzo dove Thuram ha messo su un siparietto molto divertente, facendo una richiesta speciale al suo presidente. «Presidente voglio un orologio, non per tutta la squadra solo per me. Anzi uno per me e uno per Hakan (Calhanoglu, ndr). Siamo costati zero euro Pres, ci meritiamo un regalo».

Il presidente Zhang ha riso, poi ha risposto: «Lavorerò per questo, lo sapevo che era un errore entrare in questa live».

In effetti l'Inter ha acquistato sia l'attaccante francese che precedentemente il centrocampista turco a parametro zero. Due colpi rivelatisi decisivi per i successi della squadra di Simone Inzaghi.