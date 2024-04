Vuoi sapere quando Jannik Sinner scenderà in campo contro Lorenzo Sonego all'ATP di Madrid? Ti forniamo tutte le informazioni necessarie per non perdere questo atteso match. Segui l'incontro in diretta televisiva o tramite streaming, con tutti i dettagli sugli orari e le opzioni disponibili per la visione. Quando gioca Sinner? Dove vedere il match contro Sonego all'Atp di Madrid: orario, diretta tv e streaming