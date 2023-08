Lazio, grandi manovre a centrocampo: Marcos Antonio verso il Paok, c'è la prima offerta per Guendouzi

Sono riprese le operazioni sul campo di Formello. La Lazio oggi sarà impegnata in una doppia seduta tattica nella quale Sarri pretenderà già un cambio di atteggiamento dopo quanto visto contro il Lecce. Al Via del Mare però oltre al blackout mentale si è vista anche qualche difficoltà a livello di quantità in mezzo al campo, motivo per il quale negli ultimi giorni si è tornato a fare sul serio sul mercato. Oltre al secondo portiere infatti, Lotito sta lavorando su un nuovo mediano di gamba da regalare a Sarri e quest’ultimo sta prendendo sempre più le sembianze di Guendouzi.

Lazio, è Guendouzi il prescelto a centrocampo

Il francese proprio per le sue caratteristiche da centrocampista box-to-box è nettamente avanti rispetto all’indiscutibile qualità di Samardzic. La Lazio tramite gli intermediari ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore e al momento ha anche avanzato una prima offerta: prestito con obbligo riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il mediano, in uscita dal Marsiglia, è pressato da diversi club di Premier League e non solo, per questo sarà opportuno accelerare i tempi per evitare di dover ripartire da zero nella ricerca a circa una settimana dalla fine del calciomercato.

Fondamentali le uscite: Marcos Antonio vicino al Paok

L’arrivo di Guendouzi è strettamente legato a una cessione in mezzo al campo. Per Sarri possono partire siache, ma al momento il giocatore più vicino all'uscita è il brasiliano, tuttora fermo per una lesione muscolare. Su di lui c’è il, con il quale la Lazio sta discutendo sulle modalità della cessione. Ci aveva pensato anche ile non sono escluse sorprese dell’ultimo momento, ma comunque sarà lui a liberare il posto a una nuova entrata. Per quanto riguarda Basic invece gli interessamenti non mancano, ma in primis la Lazio lo valuta molto (circa 12 milioni) nonostante lo scarso impiego con Sarri e in secondo luogo il calciatore vorrebbe restare nella Capitale con la