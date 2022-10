Lazio Primavera, altro crollo: l'Imolese ribalta i biancocelesti 2-1 e la crisi continua

Niente scintilla per la Lazio Primavera. La società chiedeva il riscatto dopo la sconfitta col Benevento, ma anziché battere l'Imolese i biancocelesti crollano ancora. In 7 gare di campionato la squadra di Sanderra ha raccolto 4 ko ritrovandosi a soli 7 punti e al decimo posto. A poco serve il vantaggio per l'autogol di Ballanti perché capitan Ruggeri e compagni vengono ribaltati da Antognoni e Zannoni, perdendo l'ennesima volta la possibilità di fare i tre punti con l'obiettivo primo posto che potenzialmente potrebbe scappare a 12 lunghezze.

Un'altra resa

Sanderra conferma il 3-5-2 e la prima frazione gli dà ragione. La sorpresa principale è l'assenza di Crespi dal 1', sostituito da Castigliani nella coppia offensiva con Sana Fernandes. Dopo i primi 45 minuti la Lazio si ritrova in vantaggio al 22' con l'autogol di Ballanti su colpo di testa del centrale Dutu e rischia anche il raddoppio con Milani che spreca di testa un'occasionissima quattro minuti dopo. I padroni di casa non riescono a incidere, ma nella seconda frazione cambiano marcia anche grazie all'ingresso di Zannoni. Il pareggio lo firma al 50' Antognoni di testa su angolo di Vlahovic. Il raddoppio è tutto del neoentrato con tanto di deviazione di Dutu al 66' dopo un rinvio maldestro di Kane. Da lì la Lazio si fa vedere solamente con il subentrato Crespi, ma la voglia di riscatto dell'attaccante non basta, così come il passaggio al 4-3-3. L'Imolese costringe i biancocelesti a un'altra resa.