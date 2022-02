Mercoledì 2 Febbraio 2022, 06:10

C'è ancora speranza per la Viterbese? Sarà la gara di oggi a darne o meno la conferma. Imola stadio Galli ore 14,30 la squadra gialloblù affronta la compagine romagnola nel recupero della seconda giornata di ritorno non disputata lo scorso 8 febbraio. Dopo lo scivolone casalingo di domenica scorsa contro il Pescara la squadra gialloblù, ultima ultima in classifica di nuovo, è chiamata a vincere per cercare di non distaccarsi troppo dalle due squadre che la precedono in classifica. "Il nostro primo obiettivo adesso - ha detto il tecnico Francesco Punzi - è superare Grosseto e Pistoiese. La società ha operato bene sul mercato, riuscendo a portare anche Mungo che è un giocatore che può offrirci diverse soluzioni. Rispetto alla partita di domenica scorsa contro il Pescara, sicuramente dobbiamo commettere meno errori e da qui in poi dobbiamo giocare ogni partita alla morte". Il tecnico ha Infatti a disposizione in questo momento una squadra all'avanguardia sia sotto l'aspetto della qualità, che dell'esperienza e la Viterbese non può più commettere passi falsi in queste 16 partite che restano ancora da disputare da qui alla fine della stagione regolare. Anche il presidente Marco Romano ha specificato che adesso la Viterbese deve cominciare a vincere.

Per questo la partita di questo pomeriggio in Romagna è un test fondamentale anche per il futuro dell'allenatore, la cui permanenza sulla panchina gialloblù potrebbe diventare a rischio in caso di sconfitta. L'ultima volta che la Viterbese ha ottenuto una vittoria esterna è stato lo scorso 7 febbraio sul terreno di gioco del Bari. Durante questa stagione, infatti, la formazione gialloblù ha ottenuto solamente due vittorie allo stadio Enrico Rocchi, ma ancora non si è mai imposta in trasferta.

"Durante la mia gestione - ha puntualizzato Punzi - abbiamo ho giocato tre partite in trasferta ottenendo tre pareggi andando però sempre molto vicini alla vittoria". Mancheranno Urso e Alberico, ma visto anche il possibile impiego di Ricci la permanenza di Calcagni e la duttilità di Mungo, il tecnico ha la possibilità di adottare uno schema che sia il più utile riguardo alle problematiche che presenterà la partita odierna. Sarà da vedere se Punzi insisterà ancora con il 4-3-3 oppure inizierà adottare il 3-5-2 con cui la squadra si è espressa effettivamente meglio durante il secondo tempo della la partita di domenica scorsa contro il Pescara.

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Cerretti, Angeli, Vona, La Vardera; D'Alena, Masella, Benedetti; Lombardi, Belloni, De Sarlo. A disp. Angeletti, Boscolo Chio, Rinaldi, Liviero, Padovan, Zini, Santoro, Milano, Palma. All. Gaetano Fontana VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D'Ambrosio, Ricci, Martinelli; Calcagni, Adopo, Megelaitis, Iuliano, Mungo; Volpicelli, Bianchimano.. A disp. Bisogno, Polito, Pavlev, Marenco, Semenzato, Murilo, D'Uffizi, Aromatario, Maffei, Polidori. All. Francesco Punzi ARBITRO: Marco Ricci di Firenze