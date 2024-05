Allegri, cosa farà adesso? Senza piano B, in attesa di offerte da Premier o Arabia si consola con la cavalla Estrosa alle Capannelle

Max Allegri al momento non ha un «piano B» perché era convinto di essersi meritato la riconferma dopo il girone di andata oltre ogni aspettativa, e non pensava all’esonero. Parte dello sfogo rabbioso all’Olimpico di Roma - in particolare contro Giuntoli e gli altri dirigenti - è conseguenza della presa di coscienza di un futuro già scritto, ma senza alcuna comunicazione in merito da parte della dirigenza che negli ultimi mesi si era già mossa decisa su Thiago Motta.

Il futuro di Allegri rimane da decifrare, alla luce anche di come si chiuderà il rapporto con la Juventus: dopo l’esonero il club sta valutando gli estremi di un licenziamento per giusta causa, e non è escluso che si arrivi a una transazione per chiudere la questione senza strascichi legali. Da escludere, invece, la possibilità che Max possa rimanere fermo due anni, come l’ultima volta a cavallo dei due capitoli in bianconero. Probabile rivederlo in panchina già nella prossima stagione, all’estero o in Serie A. Al momento non sono arrivate offerte, anche perché l’esonero a due giornate dalla fine del campionato non era nemmeno nei piani della Juventus, e parecchi grandi club all’estero sono già sistemati in panchina. Rimane la pista araba da non sottovalutare, la scorsa estate Max ha rifiutato un’offerta da capogiro per proseguire alla Juventus, e dalla Federazione Saudita potrebbe arrivare un nuovo affondo, magari a cifre più contenute. Soluzione che al momento non è in cima alle preferenze del tecnico, sondato da Psg e Real Madrid negli anni scorsi, e attirato dalla possibilità di allenare in Premier League. In Italia quasi tutte le big hanno già trovato una soluzione per la prossima stagione, e le poche ancora incerte hanno altre priorità: il Milan va verso una pista estera mentre il Napoli pensa a Gasperini e sogna Conte. Prima di rituffarsi nella mischia inevitabile un ritorno a Livorno per ricaricare le pile e rivedere i vecchi amici di una vita. Senza scordare l’appuntamento ippico più atteso della stagione: il Derby Day di domenica all'Ippodromo Capannelle, con la cavalla di Max, Estrosa, tra le protagoniste attese.