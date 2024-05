Papa Francesco all'Arena di Verona: «Niente funziona se manca la partecipazione»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2024 "In una città, in una comunità o anche in un'impresa, se manca la partecipazione, niente funziona" così Papa Francesco parlando all'Arena di Verona. Courtesy: Ig Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev