Chico Forti: l'ex moglie italiana, il divorzio, il matrimonio con miss America e i 3 figli chi sono

Chico Forti, l'ex produttore televisivo italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, è arrivato oggi in Italia dopo 25 anni di reclusione in Florida. Al suo fianco, durante questi anni difficili, ci sono stati sua moglie Heather Crane e i loro tre figli, Savannah Sky, Jenna Bleu e Francesco Luce. Heather, ex modella statunitense, ha sostenuto Chico con dedizione incrollabile, mentre i loro figli, cresciuti con la convinzione dell'innocenza del padre, continuano a lottare per la sua liberazione. Vediamo insieme chi è la moglie e chi sono i figli di Chico Forti.