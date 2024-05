De Zerbi lascia il Brighton: il comunicato ufficiale del club, domenica l'ultima in Premier League

Arriva l'annuncio a sorpresa. Il Brighton ha confermato che Roberto De Zerbi lascerà il club al termine della stagione in corso. Quella di domani in casa alle 17 contro il Manchester United sarà quindi l'ultima partita dell'allenatore italiano sulla panchina dei "Seagulls".

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United.

