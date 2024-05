Rivoluzione Var, due revisioni a richiesta degli allenatori: l'annuncio al Congresso Fifa

Rivoluzione Var. Il presidente della Fifa Gianni Infantino, al congresso che si sta tenendo in Thailandia, a Bangkok, oltre ad annunciare il gesto antirazzista universale, che tutti i tesserati potranno utilizzare in campo e potrebbe anche portare alla sospesione e alla sconfitta a tavolino di una partita, ha svelato che «intendiamo sviluppare e migliorare il VAR». Il presidente è sempre stato un promotore e sostenitore della tecnologia, ma attorno ad essa non mancano le polemiche: come quella scoppiata in Premier League, ad esempio. Nel prossimo mese di giugno i club voteranno se smettere di utilizzarlo o meno.

IL CHALLENGE

«È stata creata una tecnologia più basilare, con meno telecamere e quindi più alla portata di tutti», ha detto Infantino, con «il sistema è già in fase di test». Il sistema è simile al tennis o alla pallavolo, ad esempio, con gli allenatori che potrebbero richiedere per due volte, nel corso di una partita - non è stato specificato quando e come - una revisione al Var per un'azione un po' sospetta.