Mourinho verso il Besiktas, il vicepresidente: «Andremo in Italia per incontrarlo. Stipendio? Ci aiuterà lo sponsor»

Mourinho potrebbe tornare in panchina dopo l'esonero con la Roma. Il tecnico portoghese è senza squadra da metà gennaio, quando di martedì 16 la proprietà ha annunciato l'interruzione del contratto con il portoghese. Lo Special One però non rimarrà senza squadra ancora a lungo. Sono tanti i club che lo seguono da vicino e tra questi ce ne sono alcuni in Turchia. Inizialmente, il Fenerbahçe sembrava essere in vantaggio, ma il Besiktas ha fatto un passo in avanti come ha confermato il suo vice presidente.

Il futuro di Mourinho

In un'intervista a Sporx, giornale sportivo turco, il numero due del club Hüseyin Yücel ha parlato della trattativa con Mourinho: «I dettagli economici sono stati risolti. Andremo in Italia la prossima settimana e ci incontreremo con José faccia a faccia. Se troviamo un accordo gli consiglieremo di inserire Quaresma nel team tecnico. Non creerà un onere finanziario per il Beşiktaş, possiamo gestirlo con lo sponsor».

Una mano arriva quindi dagli introiti garantiti dagli sponsor che permetteranno ai bianconeri di avviare le trattative. Sull'ex tecnico della Roma c'era anche il Fenerbahçe che, secondo Goal.com, aveva incontrato i suoi agenti. Inoltre, i gialloblù di Istanbul avevano fissato un incontro anche con l'entourage di Stefano Pioli.