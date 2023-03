Lazio Primavera, Gonzalez e Crespi protaginisti contro l'Imolese: 2-1 e sesta vittoria di fila per Sanderra

Altra partita, altra vittoria. La Lazio Primavera vince ancora, stavolta a Formello. Contro l'Imolese finisce 2-1 non senza sofferenza nel finale per la squadra di Sanderra. Primo gol per il nuovo arrivato Gonzalez, già ampiamene inserito negli schemi dei biancocelesti, mentre a chiudere i conti ci pensa il solito Crespi che poi però si fa espellere. Non basta agli ospiti il rigore segnato da Antognoni. La Lazio esulta ancora quindi con la sesta vittoria di fila e il 15° risultato utile di fila. Primato confermato nel girone B.

Lazio Primavera, Gonzalez e Crespi stendono l'Imolese

La Lazio inizia subito in pieno controllo. Il 4-2-3-1 di Sanderra è spericolato visti i tanti protagonisti offensivi presenti, ma anche equilibrato. Le occasioni principali arrivano sui piedi di Crespi, Balde e Gonzalez. Almeno quattro volte i biancocelesti sfiorano il vantaggio, ma quando il primo tempo sembra essere stregato, arriva il guizzo giusto. Il nuovo arrivato Gonzalez, appena rientrato da un problema muscolare, al 44' si inserisce bene e sul tiro strozzato di Crespi batte Manzari. Quest'ultimo è l'ostacolo principale della Lazio, sempre pronto sia sui tiri ravvicinati che su quelli da fuori area, su tutti di Sana Fernandes.

Il 2006 capisce di non riuscire a incidere oggi sotto porta, così si trasforma in assistman e al 71' offre un pallone comodissimo da spingere in rete per Crespi. Si tratta del 18esimo gol in campionato per l'attaccante di Sanderra che però, con un'ingenuità si fa espellere lasciando i compagni in inferiorità numerica. Ingenuità che poco prima, al 79', fa Dutu, costringendo Magro a fare fallo da rigore in uscita su Antognoni che poi dal dischetto non sbaglia accorciando le distanze. Il finale è una grande sofferenza per la Lazio, al contrario di quanto visto fino a poco prima, ma dopo oltre cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.