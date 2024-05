Chico Forti oggi in Italia, chi è e per cosa è stato condannato l'ex produttore che ha scontato 24 anni in Florida

Chico Forti, il 65enne trentino recentemente rilasciato da un carcere della Florida, è atteso in Italia nella giornata di oggi. Dopo una lunga e controversa detenzione, la notizia del suo imminente arrivo è stata confermata da fonti informate. Forti, parlando con persone a lui vicine poco prima del trasferimento dal carcere di Miami all'Agenzia statunitense per l'immigrazione, ha espresso un sentimento di speranza e rinnovamento, dichiarando: «Per me ora comincia la rinascita». Queste parole riflettono la sua determinazione a ricominciare una nuova vita dopo anni di battaglie legali e personali. Vediamo insieme chi è e per cosa è stato condannato.