Chi era Franco Di Mare? Giornalista professionista dal 1983. Nel 1980 inizia a lavorare a l'Unità come cronista di giudiziaria. L'anno dopo, invece, inizia a collaborare come corrispondente da Napoli anche per l'agenzia di servizi AGA (Agenzia di Giornali Associati) e per Radiocor (Agenzia di Stampa Economica e Finanziaria).

Franco Di Mare è morto, la famiglia: «Abbracciato dall'amore di tutti noi». Aveva 68 anni, combatteva contro un tumore raro