Vox, in 30.000 alla convention a Madrid nel weekend

(LaPresse) Oltre 30mila persone parteciperanno questo fine settimana alla 'convention dei patrioti' Europa Viva 24, organizzata da Vox ed Ecr a Madrid, al Palacio de Vistalegre, in vista delle prossime elezioni europee. Sono 160 i giornalisti accreditati di oltre 90 media di 16 Paesi, ha riferito il capolista di Vox alle europee Jorge Buxadé in un punto stampa, sottolineando che verranno "battuti i record" delle kermesse di Vox del 2021 e 2022. "Vox e i movimenti conservatore, riformista e identitario costituiscono la forza politica mondiale ed europea con maggior vitalità, la socialdemocrazia e i popolari hanno solo il potere ma non altro", ha affermato Buxadé sottolineando che Vox è "l'unico partito politico capace di riunire decine di leader politici, organizzazioni di tutti i livelli" dell'Europa e dell'America Latina, "uniti in unico obiettivo che è la lotta contro la politica globalista che si impone sulle nazioni sovrane". Rispetto alle proteste in programma oggi e domani nel centro di Madrid contro l'evento, Buxadé ha affermato che i collettivi di sinistra "hanno perso" e che "gli rimane solo l'insulto e l'odio".