Congresso Fifa, il gesto contro il razzismo: «Partite perse a tavolino»

Ecco il gesto antirazzismo, standard e globale, voluto dalla Fifa. Con il quale, ogni calciatore e calciatrice possono segnalare che si è verificato un gesto o un insulto. Nel congresso della massima autorità calcistica mondiale che si sta tenendo a Bangkok, in Thailandia è arrivata una decisione storica. «È giunto il momento per il calcio di unirsi e fare squadra contro il razzismo - ha detto il segretario generale Mattias Grafstrom -. Renderemo il razzismo un reato specifico che sarà obbligatoriamente incluso nei singoli codici disciplinari delle 211 federazioni affiliate alla Fifa, differenziandolo da altri episodi, attribuendo agli atti discriminatori sanzioni specifiche e severe, comprese le partite perse».

Prima di arrivare alla sospensione la procedura è in tre fasi: inizialmente l'arbitro chiede un annuncio pubblico per fermare i cori o i gesti, e la partita è momentamente sospesa fin quando non sarà tornato tutto nella normalità. Altrimenti il match si chiuderà definitivamente con la partita perso a tavolino.

IL MONDIALE

Durante il Congresso è stato anche assegnata al Brasile l'organizzazione del Mondiale femminile del 2027. Battuta una candidatura congiunta di Belgio-Paesi Bassi-Germania con 119 voti a favore e 78 contrari.