Lazio, ripresa post Midtjylland: Sarri già passa alla tattica. Premiati Immobile e Milinkovic

Non c'è tempo per pensare troppo a quanto fatto in partita. La Lazio a qualche ora dalla vittoria contro il Midtjylland si è già ritrovata in campo. La squadra di Sarri nel giovedì sera di Europa League ha fatto il suo dovere. Il 2-1 contro i danesi ha permesso a Milinkovic e compagni di riprendersi il primo posto del gruppo F e ora per approdare alla fase a eliminazione diretta basterà anche un pari col Feyenoord dando un'occhiata a ciò che accadrà tra Midtjylland e Sturm Graz per puntare al primo posto.

Premiati Immobile e Milinkovic

Tra i protagonisti della serata di ieri vi è stato ovviamente Milinkovic. Il serbo al 36' ha ripreso il risultato con un piattone destro imparabile per Lossl facendo al meglio le veci di Immobile. Gol e fascia di capitano al posto di Ciro, col quale Sergej oggi a Formello ha finalmente ricevuto il premio del Gran Galà. Entrambi non erano riusciti a partecipare alla cerimonia dello scorso 17 ottobre. Il serbo è stato inserito tra i tre migliori centrocampisti dello scorso campionato con Barella e Brozovic, mentre il bomber è finito nel tridente offensivo con Vlahovic e Leao. Prima della seduta pomeridiana quindi i due calciatori biancocelesti hanno ricevuto il riconoscimento facendosi anche fotografare col presidente Lotito, il numero uno dell'Assocalciatori, Umberto Calcagno e il direttore generale Gianni Grazioli.

Subito prove tattiche per Sarri

Dopodiché è andata in scena la seduta pomeridiana e visto che si è a sole 48 ore dal prossimo impegno, la ripresa post Midtjylland è corrisposta alle prime prove tattiche anti Salernitana. Gruppo inizialmente diviso tra i titolari di ieri che hanno svolto un lavoro di scarico mentre chi non ha giocato o è subentrato ha svolto un lavoro atletico. Dopodiché largo alla fase tattica con quasi tutti a disposizione. Oltre a Immobile e Bertini alle prese con gli stiramenti al bicipite femorale e all'adduttore, oggi non si sono visti nemmeno Gila e Patric. Il primo è rimasto ai box per una contusione, ma domani è atteso in gruppo. Il secondo invece difficilmente prenderà parte alla rifinitura a causa del solito fastidio al collaterale del ginocchio destro.