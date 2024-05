Fifa, stretta contro il razzismo: tra le sanzioni proposte anche la partita persa a tavolino

La Fifa ha deciso di prendere in mano la situazione e dare una stretta al fenomeno del razzismo nel mondo del calcio. L'organo calcistico mondiale ha in mente di renderlo un «reato specifico» incluso nei codici disciplinari di tutte le federazioni e dotato di proprie «sanzioni specifiche e severe, comprese le partite perse», sarà all'esame del congresso della Fifa di domani a Bangkok. Un'altra delle proposte del piano, in cinque punti principali, prevede l'introduzione di un gesto convenuto, con mani incrociate, da parte dei giocatori per comunicare incidenti razzisti durante le partite.

In Serie A quest'anno ha fatto scalpore la decisione di Mike Maignan di abbandonare il terreno di gioco durante la partita con l'Udinese. A causare tale gesto sono stati i continui insulti da parte dei tifosi dell'Udinese, che hanno attaccato proprio il portiere francese per il suo colore della pelle. Dopo aver avvertito Maresca sulla situazione, il numero 16 rossonero ha deciso di abbandonare il terreno di gioco per poi tornare dopo qualche minuto cconvinto dai suoi compagni di squadra. Un altro episodio altrettanto importante, invece, è stato quello che ha visto protagonisti Acerbi e Juan Jesus con il primo che avrebbe insultato il brasiliano.

