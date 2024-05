Libano, Israele diffonde video di attacco a siti di Hezbollah

Jet da combattimento israeliani hanno colpito un lanciatore di razzi ed edifici utilizzati da Hezbollah nel sud del Libano , nelle città di Kounine e Khiam, durante la notte. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, che sostiene di aver anche bombardato con l'artiglieria le aree vicine a Hanine per “eliminare minacce”. In mattinata due razzi sono stati sparati verso la base militare di Biranit, al confine con il Libano. L'Idf afferma che l'attacco non ha causato feriti o danni. (LaPresse)