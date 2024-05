Allegri, quanto prende con il licenziamento: i costi per la Juventus e l'escamotage al vaglio dei legali bianconeri

Nelle 10 righe scarse di comunicato ufficiale attraverso il quale la Juventus solleva dall’incarico Max Allegri si fa un chiaro e voluto riferimento a «taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta». Il motivo è piuttosto evidente, attraverso una contestazione disciplinare nei confronti di Massimiliano Allegri la società tiene aperte le porte del licenziamento per giusta causa, soluzione allo studio del pool legale bianconero da qualche giorno. Mentre gli avvocati dell’ex allenatore avranno cinque giorni di tempo per delineare la difesa e le loro motivazioni.

