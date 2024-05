Venerdì 17 Maggio 2024, 22:52

«Stiamo lavorando a Caivano (Napoli) su incarico del governo per ristrutturare 50mila metri quadri di centro sportivo che era distrutto e fatiscente, e dove sono avvenuti fatti tragici. I lavori stanno proseguendo». Lo ha affermato Riccardo Meloni, direttore Risorse umane e organizzazione di Sport e Salute Spa, a margine del Festival del Lavoro in corso a Firenze. «Ne faremo altri - ha aggiunto Meloni - attraverso un progetto che si chiama Illumina, nato a fine 2023, e il primo si chiamerà appunto Illumina Caivano. L'impiantistica sportiva nelle aree difficili è il primo volano per risanare le aree e portarci la luce».